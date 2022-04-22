المرأة

إعتقال حبيب فنانة عالمية بتهمة محاولة القتل!

Lebanon 24
22-04-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-944742-637862077813895660.jpg
Doc-P-944742-637862077813895660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن فترة الحمل لن تكون سهلة على النجمة العالمية ريهانا، فبعد أيام على انتشار شائعة انفصالها عن حبيبها إيساب بسبب الخيانة، عاد الأخير ليتصدر عناوين الأخبار إنما هذه المرة لاتهامه بمحاولة ارتكاب جريمة قتل.
فقد ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) أن الشرطة ألقت القبض على مغني الراب الأميركي إيساب روكي، واحتجزته لحظة وصول طائرته الخاصة القادمة من باربادوس إلى مطار لوس أنجليس الدولي.
ووجهت الشرطة له تهمة محاولة القتل، في حادثة إطلاق نار حصلت في تشرين الثاني عام 2021.
وورد في التفاصيل، بحسب التقارير، أن ضباط إدارة شرطة لوس إنجليس وسلطات الهجرة والجمارك الأميركية أقدموا على اعتقال النجم البالغ من العمر 33 عاماُ، والذي وصل على متن طائرة خاصة من الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي حيث كان يقضي عطلته مع حبيبته الحامل النجمة العالمية ريهانا.
 
أما عن تفاصيل الحادثة، فيواجه إيساب روكي واسمه الحقيقي راكيم مايرز تهمة ضلوعه في واقعة إطلاق نار في هوليوود في 6 تشرين الثاني عام 2021، حيث ادعى الضحية أن إيساب وشخصين آخرين اقتربوا منه بمسدس بينما كان يسير في الشارع، حيث قام إيساب بإطلاق النار عليه، وتحديداً من ثلاث إلى أربع رصاصات حيث أصابت رصاصة يده اليسرى.
وحتى الساعة لم يعرف أي تفاصيل أخرى عن الحادثة، كما أن محامي إيساب روكي لم يعلق على الموضوع، ولم يصدر أي بيان حول ما حدث.
المصدر: سيدتي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:04 | 2022-04-22
14:00 | 2022-04-22
08:00 | 2022-04-22
05:00 | 2022-04-22
04:30 | 2022-04-22
04:00 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website