إعتقال حبيب فنانة عالمية بتهمة محاولة القتل!

يبدو أن فترة الحمل لن تكون سهلة على النجمة العالمية ريهانا، فبعد أيام على انتشار شائعة انفصالها عن حبيبها إيساب بسبب الخيانة، عاد الأخير ليتصدر عناوين الأخبار إنما هذه المرة لاتهامه بمحاولة ارتكاب جريمة قتل.

فقد ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) أن الشرطة ألقت القبض على مغني الراب الأميركي إيساب روكي، واحتجزته لحظة وصول طائرته الخاصة القادمة من باربادوس إلى مطار لوس أنجليس الدولي.

ووجهت الشرطة له تهمة محاولة القتل، في حادثة إطلاق نار حصلت في تشرين الثاني عام 2021.

وورد في التفاصيل، بحسب التقارير، أن ضباط إدارة شرطة لوس إنجليس وسلطات الهجرة والجمارك الأميركية أقدموا على اعتقال النجم البالغ من العمر 33 عاماُ، والذي وصل على متن طائرة خاصة من الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي حيث كان يقضي عطلته مع حبيبته الحامل النجمة العالمية ريهانا.

أما عن تفاصيل الحادثة، فيواجه إيساب روكي واسمه الحقيقي راكيم مايرز تهمة ضلوعه في واقعة إطلاق نار في هوليوود في 6 تشرين الثاني عام 2021، حيث ادعى الضحية أن إيساب وشخصين آخرين اقتربوا منه بمسدس بينما كان يسير في الشارع، حيث قام إيساب بإطلاق النار عليه، وتحديداً من ثلاث إلى أربع رصاصات حيث أصابت رصاصة يده اليسرى.

وحتى الساعة لم يعرف أي تفاصيل أخرى عن الحادثة، كما أن محامي إيساب روكي لم يعلق على الموضوع، ولم يصدر أي بيان حول ما حدث.