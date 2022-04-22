المرأة

بعد عمرو دياب... هل تعيش دينا الشربيني قصة حب جديدة؟

Lebanon 24
22-04-2022 | 05:00
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في تشرين الاول الفائت، ظهرت الفنانة دينا الشربيني عدّة مرات مع الفنان حسن أبو الروس، حيث قدما مع بعضهما ديو غنائي بعنوان “فلتت مني”، ثم خطفا الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورهما مهرجان الجونة السينمائي.

على وقع هذه الاطلالات، انتشرت عدّة إشاعات تتحدّث عن ارتباط دينا الشربيني بحسن أبو الروس، إلا ان الممثلة المصريّة خرجت عن صمتها ووضعت حدًا لهذه الاخبار المتداولة ونفت بشكل قاطع خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “حبر سري”، صحّة هذه الأخبار المتداولة. وأكدت ان زوجة حسن أبو الروس صديقتها المقرّبة وهي تحبها وأن علاقتها بـ “حسن” لا تتجاوز الصداقة ضمن إطار العمل. مضيفة أنه شخص طيب جدًا ولديه شغف في العمل.

الجدير ذكره أن دينا الشربيني كانت على علاقة عاطفيّة بالنجم عمرو دياب الا انهما انفصلا مطلع عام 2021 بعدما طلبت دينا منه أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجًا رسميًا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.
المصدر: بصراحة
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