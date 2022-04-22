المرأة

بعد أخبار تعرضها للضرب على يد زوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تكشف الحقيقة

Lebanon 24
22-04-2022 | 04:30
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بعد انتشار فيديو يرصد كدمات قوية على وجهها، وهي تقول: "لا تسمحي لأي رجل أن يفعل بك هذا"، كشفت الفنانة ليلى اسكندر حقيقة تعرّضها للضرب من جانب زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

 

وأوضحت أن الفيديو هو إعلان لحملة تناهض العنف ضد المرأة، قائلةً: "أنا لسه بصوّر، لا تشيلوا هم. الهدف: لا للعنف ضد المرأة".

 
 

وكانت اسكندر قد نشرت أيضاً صورة عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام" لشابة، وكتبت عليها: "عزيزي الرجل إعلم إذا توقفت المرأة عن إزعاجك... هي توقفت عن الحب".

 

 

وارتبط الثنائي عام 2012، لكنهما لم يعلنا زواجهما إلا في عام 2015، ورُزقا بابنهما الوحيد يوسف في العام 2019.

المصدر: لها
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