هو رجل أعمال... هذا إسم وجنسيّة حبيب إليسا

أعلن المدوّن إيلي باسيل أن حبيب الفنانة إليسا الذي تحدثت عنه منذ أيام قليلة، رجل من أصل مصري ويحمل الجنسية البلجيكية. وأضاف: "هو أحد أصدقاء إليسا المقرّبين. ويبتدي اسمه بحرف الواو، والعلاقة بينهم نشأت من 4 سنوات، ومن الممكن أن تنتهي بالزواج اذا استمر التوافق".وكانت إليسا قد أعلنت في برنامج "مراحل" الذي يقدّمه الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC، إنها تعيش قصة حب مع رجل أجنبي يدعى واليس، وقد تُكلل العلاقة بالزواج.