فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)

عبّرت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن خوفها من الموت وحيدةً مع تقدّمها في العمر، مشيرةً بغضب إلى تجاهلها في الأعمال الفنية.



وشدّدت فؤاد خلال حلولها ضيفةً على برنامج "سابع سما" الذي تقدّمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة "النهار"، إنها صرفت كل ما جنته من أموال طوال مسيرتها الفنية على مهنتها، وأنها تسكن حالياً في منزل بالإيجار.