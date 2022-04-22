المرأة

ماريتا الحلاني بفيديو طريف ظهرت فيه "لوك" جديد وناعم... والجمهور: "يا رقاصة"

Lebanon 24
22-04-2022 | 23:00
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني فيديو طريف عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تتحدث بالهجة المصرية. واللافت أنّها اعتمدت "لوك" جديد، بالشعر الناعم الطويل، مع فستان أسود. وعلّقت قائلة: "كريييمة".
 
وقد أثنى المتابعون على جمالها، وردّوا عليها "أحلى كريمة، ودخل جمالك". وقال البعض ممازحاً ومعلّقاً على المقطع "يخرب بيتك يا رقاصة انت".
 
 
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