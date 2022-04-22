ماريتا الحلاني بفيديو طريف ظهرت فيه "لوك" جديد وناعم... والجمهور: "يا رقاصة"

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني فيديو طريف عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تتحدث بالهجة المصرية. واللافت أنّها اعتمدت "لوك" جديد، بالشعر الناعم الطويل، مع فستان أسود. وعلّقت قائلة: "كريييمة".



وقد أثنى المتابعون على جمالها، وردّوا عليها "أحلى كريمة، ودخل جمالك". وقال البعض ممازحاً ومعلّقاً على المقطع "يخرب بيتك يا رقاصة انت".