ماذا حصل مع ملكة جمال لبنان في المطار؟ (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، صورة من داخل الطائرة في المملكة المتحدّة. وأعلنت أنّها فوّتت رحلتين، منتقدة الخطوط الجويّة البريطانيّة. وقالت إنّ "الرحلة الاولى ألغيت من دون سبب، والثانيّة كانت شبه خاليّة لانّ المسافرين علقوا في زحمة السير".