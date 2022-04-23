نادين الراسي وغرام وأجواء رومانسيّة مع خطيبها... عناق وقبلة على شاطىء البحر (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهر فيها خطيبها مجد دعبول، وهو يعانقها ويقبّلها، وهما على شاطىء البحر.