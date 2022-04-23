المرأة

نادين الراسي وغرام وأجواء رومانسيّة مع خطيبها... عناق وقبلة على شاطىء البحر (صورة)

Lebanon 24
23-04-2022 | 03:22
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهر فيها خطيبها مجد دعبول، وهو يعانقها ويقبّلها، وهما على شاطىء البحر.
 
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نادين الراسي

مجد دعبول

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