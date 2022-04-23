هيا مرعشلي بثياب الصلاة (صورة)

شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لها بملابس الصلاة أرفقتها بدعاء رمضاني.

وهيا هي ثمرة زواج الفنانة الراحلة رندة مرعشلي من الفنان السوري طارق مرعشلي قبل أن يتطلقا.