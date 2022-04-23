المرأة

هيا مرعشلي بثياب الصلاة (صورة)

Lebanon 24
23-04-2022 | 16:00
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شاركت الفنانة السورية هيا مرعشلي متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لها بملابس الصلاة أرفقتها بدعاء رمضاني.
 
وهيا هي ثمرة زواج الفنانة الراحلة رندة مرعشلي من الفنان السوري طارق مرعشلي قبل أن يتطلقا.
 
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lebanon 24
24/04/2022 12:09:05 Lebanon 24 Lebanon 24

هيا مرعشلي

ثياب صلاة

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