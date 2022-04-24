أكثر النساء كذباً بحسب الأبراج.. إحذروا منهن!

قد نكذب من حين لآخر في مرحلة ما من الحياة، سواء أكان ذلك مطلباً لموقف ما، أو حاجة لتصوير أنفسنا بطريقة أفضل، وغالباً لتجنب المواجهات أو للحصول على ما نرغب فيه. وفقاً لعلم الفلك، هناك 5 أبراج من النساء تُعتبر الأكثر كذباً. تعرفوا إلى صفات أكثر النساء كذباً وفق الأبراج اللواتي تستخدمنّ الأكاذيب كأداة لإنجاز الأمور على طريقتهنّ.

المرأة الحمل

تحاول المرأة الحمل عدم إبراز تميز الآخرين خوفاً من منافستهم لها. ولهذا السبب يمكن أن تكذب وتُطلق عليهم بعض الصفات السلبية التي لا يتمتعون بها. فهي بارعة في الكذب متى رأت أنّ الموقف يتطلب ذلك. من المحتمل أن تكذب أيضاً لتجنب الشجار معك، أو بشأن الوقت الرائع الذي قضته معك على الرغم من أنها ستتجاهل وجودك في المستقبل. إنها تكذب أيضاً لجعل شيء ما يبدو أكثر أهمية أو دراماتيكية.

المرأة الجوزاء

تُعد المرأة الجوزاء بارعة في الكذب، قد تستخدم الكذب لتتجنب المواجهات بأي ثمن لأنه يتعين عليها الاحتفاظ بوضعها كأكثر شخص إجتماعي بين الجميع. وقد تكذب بشأن عواطفها وتتظاهر بأنها لم تُصب بأذى. سوف تتظاهر بأنها بخير عند تعرضها للأذى. هي مستعدة لتبديل آرائها ومواقفها بحسب المصالح التي تفرض ذلك. وهذا يعني انه لا يمكن الوثوق بها والإعتماد عليها في مختلف الظروف التي تستدعي ذلك.

المرأة السرطان

لا تُعبر المرأة السرطان عن أفكارها على الملأ إلا في أوقات نادرة. وفي المقابل فإنها تُظهر حاجة دائمة الى أن يُبدي الآخرون إعجابهم بها لأنّ هذا يعزز ثقتها بنفسها. تُعتبر أفعالها الخاطئة هي مصدر قلق كبير. قد تكذب المرأة السرطان عندما تكون مرهقة ومثقلة بالأعباء. إنها لا تُحب أن تخذل أحداً. كما أنها تكذب بشأن الأسباب أو الدوافع وراء القيام بشيء لم تنوي القيام به. كما أنّها لا تتردد في بعض المواقف في اللجوء الى النميمة من أجل إنقاذ نفسها من ظرف صعب، وهذا يجعلها أكثر مواليد الأبراج كذباً في النساء.

المرأة الأسد

تتنفس المرأة الأسد على ثقتها. يمكنها بسهولة إضافة مهارات في سيرتها الذاتية التي ليس لديها أدنى فكرة عنها. سوف تكذب بشأن أي شيء لتبدو ذكية. كما تكذب لجذب المزيد من الاهتمام أو تسليط الضوء عليها. ستحاول التصرف بمزيد من التفوق من خلال الكذب بشأن الشهرة وما إلى ذلك. وسوف تُثني عليك بشأن شيء ما حتى عندما لا يعجبها.

المرأة الجدي

من صفات المرأة الجدي الشعور بالنقص العاطفي والخوف الدائم من خيانة شريك الحياة لها. وهذا ينطلق من ضعف في ثقتها بنفسها. ولهذا يمكن ان تلجأ الى الكذب احياناً لكي تلفت نظر شريكها كأن تنسب الى نفسها انجازات حققها شخص آخر. كما تكذب بشأن عدم حاجتها إلى مساعدة أي شخص حتى عندما تخرج الأمور عن السيطرة. أيضاً، سوف تتظاهر بأنها رائعة في الرعاية الذاتية عندما تُحاول إصلاح مشاكل أي شخص آخر.