ظهرت بفستان مكشوف.. جويل مردينيان تُثير الجدل من جديد بإطلالتها والجمهور: "لشو لابسة؟" (صور)

نشرت المذيعة وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها على تطبيق "انستغرام".

جويل تقضي إجازة في جزر المالديف، وقد ظهرت في الصور على يخت مع زوجها كمال قدورة وهي ترتدي فستانا مثيرا باللون البرتقالي.

الفستان أثار الجدل بفتحته عند منطقة الصدر.

وفي حين اعتبر بعض المتابعين ان إطلالتها جميلة، هاجمها البعض الآخر معتبرين انه غير لائق في فترة رمضان، وعلق أحدهم قائلا: "لشو لابسة اشلحي احسن".