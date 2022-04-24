المرأة

ظهرت بفستان مكشوف.. جويل مردينيان تُثير الجدل من جديد بإطلالتها والجمهور: "لشو لابسة؟" (صور)

Lebanon 24
24-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-945379-637863875858435441.png
Doc-P-945379-637863875858435441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت المذيعة وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا جديدة عبر حسابها على تطبيق "انستغرام".

 

جويل تقضي إجازة في جزر المالديف، وقد ظهرت في الصور على يخت مع زوجها كمال قدورة وهي ترتدي فستانا مثيرا باللون البرتقالي.

 

 

الفستان أثار الجدل بفتحته عند منطقة الصدر.

 

 

وفي حين اعتبر بعض المتابعين ان إطلالتها جميلة، هاجمها البعض الآخر معتبرين انه غير لائق في فترة رمضان، وعلق أحدهم قائلا: "لشو لابسة اشلحي احسن".

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-04-24
04:00 | 2022-04-24
03:00 | 2022-04-24
23:00 | 2022-04-23
16:00 | 2022-04-23
14:00 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website