انتقلت إلى الغناء.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 1998 بعد 23 سنة على انتخابها (صور)

عام 1998 انتخبت الشابة كليمانس أشقر ملكة جمال لبنان، ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.

بعدها قدمت كليمانس العديد من البرامج التلفزيونية أولها كان برنامج "أوروبا جارتنا" على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 2009 تتحدث فيه عن البلدان الأوروبية. عام 2011 منظمو كتاب "women of Monaco" و " women of Europe" إختاروها إلى جانب 9 نساء لبنانيات ليمثلن لبنان كل واحدة في مجالها.

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إنتقلت عام 2010 لشاشة "إم تي في" لتقديم حفلة جوائز الموريكس دور. كما شاركت بتقديم عدة سهرات ومناسبات منها ملكة جمال لبنان.

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عام 2005 تزوجت من رجل الأعمال اليكو حبيب وعملت معه في مجالات عديدة كالتسويق والعقارات إضافة لمطعهما الخاص في بيروت، وهي أم لطفلين.

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كليمانس تتمتع بصوت جميل وهي تغني باللغة الأجنبية.

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وتتمتع كليمانس بجمال أوروبي ناعم ولا تزال حتى اليوم على الرغم من مرور السنوات تحتفظ بإطلالتها وبرشاقتها، كما لم يتغير شكلها كثيراً