المرأة

6 نصائح صحية لتجنب زيادة وزنك في رمضان

Lebanon 24
24-04-2022 | 14:00
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على الرغم من الامتناع عن الطعام لساعات طويلة بسبب الصيام، لكن البعض يعاني من زيادة الوزن في شهر رمضان، فقد أظهرت نتائج دراسة حديثة أن نحو ثلثي الصائمين تزداد أوزانهم خلال شهر رمضان الكريم، وأن 40% من زيادة الوزن تعود إلى تناول وجبات إفطار دسمة ذات سعرات حرارية عالية، والكميات الكبيرة من الحلويات الشرقية الممتلئة بالسكريات، بالإضافة إلى المبالغة في كميات الطعام بوجبة السحور، كما أضاف الباحثون أن 30% من زيادة وزن الصائمين تعود إلى الكسل وعدم ممارسة التمارين الرياضية.
 
إذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن في شهر رمضان، تابعي القراءة لتحصلي على نصائح صحية ومتوازنة تساعدك على تجنب زيادة وزنك في الشهر الكريم.
 
لا تتناولي كمية كبيرة من الطعام في موعد الإفطار.
ابدئي إفطارك بتناول قطعة من الفاكهة المجففة أو الطازجة، مع كوب من الماء المملوء ببذور الشيا، ثم انتظري حوالي ساعة قبل تناول وجبتك، فبذور الشيا تعمل على امتلاء المعدة والشعور بالشبع، ما يمنعك من تناول كمية كبيرة من الطعام.
تجنبي تناول الأطعمة الدسمة والأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة والمقليات.
احرصي على اختيار مكونات غذائية صحية تثري مائدتك بالعناصر الغذائية المفيدة وتشعرك بالشبع دون أن تسبب زيادة وزنك، مثل استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني المبرعم، أو الكينوا، أو إضافة بذور الشيا أو الكينوا على وجباتك، وخاصة وجبة السحور.
احرصي على شرب كمية كافية من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور.
التزمي بممارسة التمارين الرياضية يومياً بعد الإفطار، حتى لو التزمتِ بممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة فقط يومياً، فسوف تساعدك هذه العادة على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وتحافظ على وزنك المثالي.
المصدر: نواعم
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