اتجاهات ألوان الشعر الرائجة في صيف 2022

مع دخول فصل الصيف، تتجدد بعض الأنماط والألوان والمظهر العام في ما يتعلق بالشعر وجماله، ومن المتوقع أن نتفاجأ هذا الصيف باتجاهات مختلفة تماماً في ألوان الشعر، تابعي معنا هذا التقرير لتتعرفي أكثر.في ما يلي بعض الألوان التي ستتصدر صيف 2022، وسنلقي نظرة عليها:1 . اللون البلاتينييعد اللون البلاتيني من أقوى ألوان الشعر الرائجة في صيف 2022، لكن قبل تجربة هذا النوع المختلف عليكِ التذكر أنه يتطلب قدراً كبيراً من العناية، لذا اهتمي بالترطيب والزيارات المتخصصة لصالون التجميل قبل اتباعك لهذا اللون.يمكن أن يكون البلاتين الرمادي هو الخيار الأفضل للأشخاص ذوي البشرة الداكنة، حيث إن التباين مع الجلد يكون رائعاً، كما أنه يحمل قدرًا كبيرًا من الشخصية لمظهرك، بينما يمكن للأفراد ذوي البشرة الفاتحة بشكل استثنائي تجربة لون البلاتين الفاتح للغاية، والأكثر بياضًا من الجذور إلى الأطراف، وتتناسب هذه النغمة مع الجلد.2 . اللون الأشقرمن المحتمل، أيضًا، أن يصبح هذا النمط الاختيار الأكثر شهرة لاتجاهات ألوان الشعر في صيف 2022، وتفرُّد لون الشعر هذا في أنه يناسب جميع ألوان البشرة.إنه ظل من اللون البني الفاتح مع إبرازات داكنة ورمادية، ويناسب عادةً الأفراد الذين يريدون تغميق لون شعرهم بشكل خفيف جدًا، لكنهم لا يريدون شعرًا داكنًا تمامًا.3 . اللون الأشقر الفاتحيطلق عليه "Strawberry Blonde"، وهو من أحدث صيحات ألوان الشعر في عام 2022، ومن المتوقع أن يصبح اللون الرائج في فصل الصيف؛ لأنه يضيف لمسات من العصرية والأناقة إلى إطلالتك.4 . البني الشوكولالون البني الشوكولا هو فكرة لون الشعر الأكثر كلاسيكية على نطاق واسع، على الرغم من أن اللون البني هو الذي يعتمده معظم الأفراد في السنوات الأخيرة؛ في أي وقت، وفي أي عام بسبب رقيه وعالميته.5 . الأحمر الناريفي السنوات الأخيرة، اتجهت النساء إلى أنماط معتادة من الألوان، لكن صيف 2022 يتميز بالخروج عن المألوف، لذلك يعد اللون الأحمر الناري ضمن قائمة الألوان الأكثر رواجاً للفترة القادمة، كما أنه مناسب لأجواء الاحتفالات والسهرات.