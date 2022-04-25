بعد إنفصاله عن زوجته... فنانة تتغزل بمعتصم النهار: شغلة حلوة لطيفة





وتحدث كاريس عن أول تعارف بينها وبين معتصم حيث كان في كواليس مسلسل "قلم حمرة" للمخرج الراحل حاتم علي في العام 2014.



وقالت كاريس ضاحكة انها دخلت إلى اللوكيشن فوجدت شاب طويل وقالت: "شغلة حلوة لطيفة.. شب طول بعرض.. كتاف.. عيون ملونة.. أي بدنا نروق شوي". حل النجمان السوريان معتصم النهار وكاريس بشار ضيفين على الفنانين إلهام علي وزوجها خالد صقر في برنامج "ليالي رمضان" الذي يعرض على قناة mbc.وتحدث كاريس عن أول تعارف بينها وبين معتصم حيث كان في كواليس مسلسل "قلم حمرة" للمخرج الراحل حاتم علي في العام 2014.وقالت كاريس ضاحكة انها دخلت إلى اللوكيشن فوجدت شاب طويل وقالت: "شغلة حلوة لطيفة.. شب طول بعرض.. كتاف.. عيون ملونة.. أي بدنا نروق شوي".

من جانبه أكد معتصم النهار أنه اجتمع بكاريس لأول مرة في مسلسل "قلم حمرة" والتقيا في الكواليس فقط كونه لم يكن هناك مشاهد تجمعهما وقال معتصم: "أحب كاريس كفنانة وإنسانة" ووصفها بالشخصية المرحة وخاصة في تعارفهما الأول.