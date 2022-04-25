ممثلة مصرية شهيرة: سعيدة بكراهية الجمهور لي

كشفت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها بردود الأفعال وآراء الجمهور حول دورها بمسلسل "بطلوع الروح"، واشارت إلى أن شعور البعض بكراهيتها بسبب طبيعة شخصيتها داخل العمل المعروض ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2022، جعلها أثر سعادة، لأنها شخصيا تكره العنف والتطرف والإرهاب.

أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أهلا بالستات"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنها رغبت في تقديم الشخصية؛ لكنها تكرهها من الداخل، لافتة إلى عدم وجود شخص سوي وطبيعي يحب الدواعش والإرهاب. وقالت: داعش ليس دين ربنا أو الإسلام، هناك غوغائية يقولون إننا نشوه الإسلام، لكننا نشوه داعش.

وتابعت: كنت كارهة نفسي وأنا بعمل المشاهد الحوارية لأنه حوار بعد عني، لما واحدة تشتم وتقول مفيش حاجة اسمها وطن، ولما واحدة تشتم في الفن وتقول: (حنيت مرة أسمع أم كلثوم أستغفر الله العظيم يا رب)، ده كلام بالنسبة لي كارثة، وأنا بقوله قلبي بيتقطع، هذه شخصية نقيض لي جدًا.