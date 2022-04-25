ظهرت بـ "الشورت".. دانييلا رحمة تستمتع بوقتها في استراليا (صور)

تقضي الممثلة دانييلا رحمة إجازة في استراليا مع عائلتها.

وقد نشرت دانييلا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها مع أولاد شقيقتها، وعلقت عليها بالقول: " واجبات الخالة. أحبكم أطفالي الصغار المجانين".

وظهرت دانييلا بإطلالة كاجوال بشورت وحذاء رياضي.

يُذكر ان دانييلا تحقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل "للموت2" الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك.