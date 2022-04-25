المرأة

بتنورة قصيرة جداً.. ميريام فارس تُعايد الجمهور على طريقتها بالفصح وتظهر مع أولادها (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2022 | 04:23
A-
A+
Doc-P-945739-637864829376569713.jpg
Doc-P-945739-637864829376569713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديوهات عبر حسابها الخاص على انستغرام عايدت فيخا الجمهور بحلول عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي.

 

وظهرت ميريام مع ابنيها جايدن وديف وهم يقومون بتحضيرات العيد وبتلوين بيض العيد.

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)


 

ولفتت ميريام الأنظار بإطلالتين حيث ظهرت في الفيديو الأول بتنورة قصيرة جدا و" توب" باللون الزهري، وظهرت في فيديو آخر ببنطال وتوب باللون الأزرق.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-04-25
05:00 | 2022-04-25
03:10 | 2022-04-25
02:02 | 2022-04-25
23:00 | 2022-04-24
16:00 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website