بتنورة قصيرة جداً.. ميريام فارس تُعايد الجمهور على طريقتها بالفصح وتظهر مع أولادها (فيديو)

نشرت الفنانة ميريام فارس فيديوهات عبر حسابها الخاص على انستغرام عايدت فيخا الجمهور بحلول عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي.

وظهرت ميريام مع ابنيها جايدن وديف وهم يقومون بتحضيرات العيد وبتلوين بيض العيد.

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ولفتت ميريام الأنظار بإطلالتين حيث ظهرت في الفيديو الأول بتنورة قصيرة جدا و" توب" باللون الزهري، وظهرت في فيديو آخر ببنطال وتوب باللون الأزرق.