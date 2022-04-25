المرأة

إليكم الفارق بين تنطيف البشرة العادي والتنظيف العميق!؟

Lebanon 24
25-04-2022 | 16:00
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يصف خبراء الجمال تنظيف البشرة العميق بأنه إجراء تجميلي من دون تجميل تخضع خلاله البشرة لعملية تنظيف وتنقية شاملة للطبقات العميقة وليس السطحية فقط، مع إزالة كل الشوائب عن البشرة. ولكن ما الفارق بين تنطيف البشرة العادي والتنظيف العميق؟

تنظيف البشرة العادي هو روتين العناية اليومي الصباحي والمسائي، ويساعد على التخلص من ملوثات البيئة والأوساخ وبقايا المكياج العالقة على سطح البشرة من دون اختراق طبقاتها العميقة.

ويعتمد هذا النوع من التنظيف عادةً على استخدام غسول تنظيف مناسب لنوع البشرة، وكذلك الكريمات المزيلة للمكياج وكريمات الترطيب التي تعزز نضارة البشرة وإشراقتها.

أما تنظيف البشرة العميق فهو إجراء يعتمد على تطبيق الأقنعة الغنية بالمواد الطبيعية الفعالة في تنقية أنسجة الجلد من الشوائب بشكلٍ عميق.

ويعمل تنظيف البشرة العميق على إزالة الغبار والأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة والدهون المتراكمة على سطح البشرة.

يمكن تطبيق روتين التنظيف العميق للبشرة مرة خلال الشهر لا أكثر، وذلك من أجل الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

ويتألف روتين التنظيف العميق للبشرة من خطوات عدة، هي: غسل الوجه بالماء، ثم تعريضه لبخار الماء، ثم تقشير البشرة، ثم تطبيق الماسك الطبيعي الملائم لنوع البشرة، وأخيراً تدليك البشرة بالثلج لإغلاق المسامات.
المصدر: لها
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