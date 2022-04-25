لعروس العيد.. تجنبي الأشياء التي تعرّضك للتوتر في رمضان

التخطيط للزفاف يضعكِ تحت ضغوط كثيرة ويصيبك بالتوتر، فإذا كنتِ تخططين للزفاف بعد شهر رمضان، فإن هناك المزيد من العوامل التي تزيد شعورك بالتوتر، مثل نقص الماء والكافيين والفيتامينات بسبب الصيام، علاوة على انشغال الجميع، وتغير أوقات العمل الرسمية، لذا أنتِ بحاجة إلى تنظيم وقتك ومجهودك من أجل تجنب العوامل التي تعرضكِ للتوتر.تابعي القراءة لتتعرفي إلى بعض العوامل التي يمكن أن تعرضكِ للتوتر أثناء التخطيط للزفاف بعد شهر رمضان، وكيف تتجنبينها.1- نقص التغذيةإهمال نظامك الغذائي بسبب الانشغال في التخطيط للزفاف، علاوة على تأثير الصيام، يؤثر مباشرة على مظهرك وجمالك، ما يسبب لكِ التوتر، لذا اهتمي بالتغذية المتوازنة الصحية في شهر رمضان.2- عدم النوم الجيدفي شهر رمضان تكثر السهرات الرمضانية والمسلسلات التي تغريكِ للسهر، وطبعاً عدم الحصول على نوم جيد يؤثر مباشرة في مظهرك وجمالك، وبالتأكيد يؤثر على تركيزك وصحتك النفسية، فلا تستسلمي للإغراءات، والتزمي بمواعيد نومك في شهر رمضان.3- التجمعاتفي شهر رمضان تكثر التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء، ومعها تتعرضين للتوتر بسبب الأسئلة الكثيرة عن تفاصيل الزفاف، كما أن هذه المناسبات تهدر وقتك الذي تحتاجين إليه من أجل ترتيبات الزفاف، علاوة على أنها تدفعك للسهر، وتناول الأطعمة الدسمة، وطبعاً تعرّضك للإصابة بأي عدوى، وبالتالي عليكِ استثناء هذا العام من التجمعات، من أجل استكمال ترتيبات زفافك دون مفاجآت غير سارة.4- تغيّر أوقات العمل الرسميةفي شهر رمضان قد تتغير مواعيد عمل بعض المؤسسات وأماكن العمل، وهذا يشمل مواعيد عمل المسؤولين عن تفاصيل زفافك، مثل دار الأزياء، مخطط الزفاف، بائع الورد، وأي مفاجأة تعرّضكِ للتأخير وتعرقل خططك، لذا تحققي من مواعيد عمل كل من تتعاملين معهم بشأن زفافك، حتى ترتبي خططك على أساس المواعيد الجديدة.5- الخلافات مع خطيبكجدولك المزدحم في شهر رمضان قد يؤثر على مستوى التواصل بينك وبين خطيبك، ما يؤدي إلى حدوث خلافات بينكما، لذا احرصي على التواصل مع خطيبك واهتمي به حتى تتجنبي الخلافات وسوء التفاهم.6- الإرهاق الشديدإصرارك على فعل كل شيء بنفسك، وأن يكون كل شيء مثالياً، يعرّضك للإرهاق الشديد، وبالتالي يزداد شعورك بالتوتر، لذا ارفقي بنفسك، ولا تحمّليها فوق طاقتها، واطلبي المساعدة من المقربين، واحرصي على الحصول على قدر كاف من الراحة، والاسترخاء عبر جلسة تدليك بزيوت عطرية، أو الخروج في نزهة قصيرة، أو حتى الانفراد بنفسك في غرفة هادئة.