المرأة

نوال الزغبي تُبدي رغبتها بإعادة تجسيد هذا المشهد في "للموت 2" (فيديو)

Lebanon 24
26-04-2022 | 05:00
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من الواضح أن النجمة اللبنانية نوال الزغبي مولعة بمسلسل "للموت 2" بشكلٍ كبير، وتحديداً بشخصية "سحر" التي تؤديها النجمة ماغي بوغصن، إذ أبدت الأولى رغبتها في إعادة تجسيد مشهدٍ قدمته الأخيرة. 
وفي التفاصيل، أعادت النجمة الذهبية مشاركة مقطع فيديو نشرته ماغي بوغصن عبر حسابها في تويتر، وظهرت فيها شخصية "سحر" وهي تقوم بحرق "عمر" بالوقود ضمن أحداث المسلسل، وذلك كبدايةٍ للانتقام الذي ستقوم فيه "سحر" بعدما قُتل حبيبها "أمير". 
 
وعلقت الزغبي على الفيديو بالقول: "عم فكّر عيد هيدا المشهد مع جول"، في إشارةٍ منها إلى رغبتها في إعادة تجسيد المشهد مع "جول"، وهو الشاب الذي سبق وأن ظهرت الزغبي وهي تصفعه بالحذاء بينما هو نائم، متقمصةً شخصية "سحر" أيضاً في إحدى المشاهد عندما ضربت "عمر" بالطريقة ذاتها. 
وكان مشهد صفعة "سحر" ماغي بوغصن، لـ "عمر" باسم مغنية، قد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت بوغصن كواليس المشهد، ولاقى تفاعلاً كبيراً، واعتذرت من خلال التعليق عليه عن قساوة المشاهد التي تؤدّيها إلى جانب مغنية بسبب السيناريو والذي يجبرها على شتمه وضربه. 
ويأتي تعلق نوال الزغبي بالمسلسل، بعدما كشفت إنها كان من المفترض أن تظهر ضيفة شرف في حلقتين من مسلسل "للموت 2"، وأنها أُعجبت جدا بالدور الذي حدد لها، ومشاركتها في المسلسل ولكنها ترددت كثيرا في اللحظات الأخيرة وانشغلت عن التصوير.
 
(زهرة الخليج)
 
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