فنانة لبنانية شهيرة تكشف عن عقدتها من الزواج: "أهرب عندما أصل للمرحلة الجدية من التحضيرات"

اعترفت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي بأنها تهرب من الزواج في كل مرة تشعر فيها باقتراب المسؤوليات منها.

وقالت نيللي مقدسي خلال استضافتها في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور : أصحابي يشبهونني بالفعل بجوليا روبرتس في فيلم Runaway Bride، لأنني أهرب عندما أصل للمرحلة الجدية من تحضيرات الزواج، ويمكنك أن تسميها عقدة.

Advertisement





وتابعت: كانت في حياتي علاقات جيدة بالتأكيد، لكن لم تكتمل الصورة التي عرفتها في بيتي، ولهذا السبب أتصرف كل مرة مثل الطفل وأهرب إلى أمان عائلتي.



وأكملت: لا أعاني من عقدة من الزواج، وعندما أقابل نصيبي ونصفي الثاني سأتزوج لأنني أحب العائلة والأولاد.



ورفضت نيللي مقدسي اتهامها باللجوء إلى الملابس المثيرة والإطلالات الجريئة في صورها وأغانيها المصورة بطريقة الفيديو كليب، وذلك بهدف تحقيق الانتشار السريع. وأضافت : أنا تربيت في بيت حصلت فيه على كل التدليل والحب والأمان من والدي وشقيقي، وهما بالنسبة لي مثال الرجل الذي يحتضن عائلته بالشكل الصحيح.وتابعت: كانت في حياتي علاقات جيدة بالتأكيد، لكن لم تكتمل الصورة التي عرفتها في بيتي، ولهذا السبب أتصرف كل مرة مثل الطفل وأهرب إلى أمان عائلتي.وأكملت: لا أعاني من عقدة من الزواج، وعندما أقابل نصيبي ونصفي الثاني سأتزوج لأنني أحب العائلة والأولاد.ورفضت نيللي مقدسي اتهامها باللجوء إلى الملابس المثيرة والإطلالات الجريئة في صورها وأغانيها المصورة بطريقة الفيديو كليب، وذلك بهدف تحقيق الانتشار السريع.







وردا على سؤال : هل تسبب غيابك عن الساحة الفنية في وصول منافساتك إلى مكانة أكبر منك ونسيانك من قبل الجمهور؟ قالت : مقياس تواجد الفنان هو أعماله التي تبقى في ذاكرة الجمهور مهما غاب الفنان، بدليل أن الكثيرين غابوا عن الساحة لأسباب مختلفة ولا يزال الجمهور يذكرهم.

(في الفن المصري)