المرأة

بعد الضجة التي أثارها بتصريحاته الأخيرة.. تعرّفوا إلى زوجة الإعلامي طوني خليفة المحامية الشقراء (صور)

Lebanon 24
27-04-2022 | 02:30
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نشر الإعلامي طوني خليفة صورا عبر حسابه على "فيسبوك" خلال مشاركته في سحور في دبي، وظهرت زوجته في الصور علما انها مقلة اعلامياً.

 
 

وكان خليفة أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني مؤخرا واعترافه بإعجابه منذ سنوات طويلة وقبل زواجه بالإعلامية نضال الأحمدية.

 

وروى طوني واقعة غضب بسببها من نضال، وقال: "كنا في قبرص وقلت لها أنا معجب بك.. وأؤكد أنني معجب بها".

 

وتابع: "سألتني بتطلع تسهر عندي في الشقة، وقلت نعم، ودخلت بيتها، وفوجئت بأشخاص في الغرفة ، واتضح بأنه مقلب، وهذه مشكلتي مع نضال".

 

من جانبها، ردت الأحمدية على تصريحات خليفة عبر حسابها على انستغرام ونشرت مقطع الفيديو وهو يعترف بإعجابه الشديد بها وعلقت عليه: "ولا أهضم من الغالي طوني خليفة الصادق والطيب والله يسعده مع زوجته المحامية والأم وبنت العيلة والأصول وما حدث كان قبل زواجه وبعد طلاقي."

 

وتزوج خليفة من المحامية رانيا عيسى في الأول من أيلول عام 2005، ورزق بابنه الأول نور عام 2006 ثم إبنته جوليا ماريا التي أسماها على اسم والدته الراحلة عام 2008.

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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