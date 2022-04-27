مايا دياب بتصريحات نارية: عشت المساكنة.. وهكذا ردت على اتهامها بـ "الزنى"! (فيديو)

أعلنت الفنانة مايا دياب انها عاشت المساكنة مع طليقها وذلك قبل زواجهما.

وقالت مايا خلال حلولها ضيفة على برنامج "جعفر توك" مع الاعلامي جعفر عبد الكريم، إن فترة المساكنة قبل زواجهما كانت مهمة جداً من اجل اتخاذهما هذه الخطوة، لأنهما تعرفا على بعض أكثر.

"عشت المساكنة مع الرجل الذي تزوجته!"

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الفنانة مايا دياب تشرح أهمية المساكنة!#مايا_دياب



#جعفر_توك pic.twitter.com/a1NsgWZ9Xl — Jaafar Abdul Karim 🍉😃 (@jaafarAbdulKari) April 26, 2022

وعن رفض الدين لفكرة المساكنة، قالت مايا: "البعض بقولو فيك تتزوج من شخص بينك وبين الله، من زمان كانوا يقولوا "زوجتكِ نفسي وزوجتكَ نفسي".

وردا على اعتبار المساكنة بين شخصين محرمة وقانونيا يشار اليها بـ"الزنى"، قالت مايا: "اختصر الموضوع وبقلك انا مع الحرية وكل انسان يختار الحياة يللي هوي بيرتاح انو يعملا".

من جهة اخرى، ابدت مايا رفضها لفكرة تعدد الزوجات في الدين الاسلامي، وقالت:"بيقدر الانسان يغيّر شريك حياته اكيد، بس بينهي علاقة وببلش علاقة تانية".

واضافت انه ذكر في القرآن الكريم ان الانسان لن يستطيع ان يعدل بين هؤلاء النساء الاربعة.

"أنا ضد تعدّد الزوجات في الدين الإسلامي!"



الفنانة مايا دياب في #جعفر_توك#مايا_دياب pic.twitter.com/JjFOlV6Vzd