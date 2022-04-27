19
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
4 خطوات لترطيب مضاعف لبشرتكِ في عيد الفطر
Lebanon 24
27-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع ارتفاع درجات الحرارة، تتعرض بشرتك للكثير من الإجهاد من حرارة الشمس المباشرة وزيادة التعرق وغيرها من عوامل الجو المرتبطة بأجواء الصيف التي تؤذي بشرتك – فكيف تستمتعين بعيد الفطر الذي يحلّ علينا في هذا الوقت الصيفي من العام، وبجمال ونضارة بشرتك في الآن نفسه؟
Advertisement
نأتيك اليوم بنصائح خبراء الجمال لكي تضاعفي من ترطيب بشرتك وإشراقتها بخطوات سهلة وذكية:
التقشير ضرورة: بحسب طبيعة بشرتك، ولكن يمكنك الاستفادة من التقشير الخفيف بشكل يومي، وذلك لكي تتخلصي من طبقة الخلايا الميتة التي تطفئ نضارة وتألق بشرتك، وتمنع بشرتك من امتصاص المستحضرات المرطبة بشكل كامل.
التنظيف الجيد: انتقي نوع منظف مناسب لبشرتك، يخلصك من أي دهون زائدة، لكي تبرزي نضارة وتألق بشرتك الطبيعيين، وتتخلصي من أي عوالق وشوائب على بشرتك من عوامل الجو.
الترطيب المناسب لنوع بشرتك: هل تعرفين أن السمن (المسلي) يستخدم في علاجات الأيوريفيدا لترطيب البشرة عالية الجفاف؟ فبداية من أي عناصر طبيعية يمكنك استخدامها لبشرتك (إن كانت بشرتك لا تميل لتكوين البثور وحب الشباب) وحتى المستحضرات المصنعة، المهم، ألا تتجاهلي هذه الخطوة ظنًا منك أنها غير مطلوبة في الصيف.
السيرم (المصل) خطوة مفيدة: خاصة لو تستعملين مصل فيتامين C فهو ذو تأثير كبير على ترطيب البشرةوتقليل أضرار أشعة الشمس من عمق طبقات الجلد، ويساعدك على الحصول على بشرة مشرقة ونضرة بشكل طبيعي.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!
Lebanon 24
اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!
03:30 | 2022-04-27
27/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة.. معطيات جديدة برزت وداتا الاتصالات تكشف مكالمة هامة
Lebanon 24
قضية زوج نانسي عجرم إلى الواجهة.. معطيات جديدة برزت وداتا الاتصالات تكشف مكالمة هامة
06:05 | 2022-04-27
27/04/2022 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
04:00 | 2022-04-27
27/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أمني: هذه حقيقة ما حصل في بيروت
Lebanon 24
تقرير أمني: هذه حقيقة ما حصل في بيروت
01:45 | 2022-04-27
27/04/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم لمصرف لبنان حول تعديل الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
تعميم لمصرف لبنان حول تعديل الإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة... ماذا جاء فيه؟
09:44 | 2022-04-27
27/04/2022 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-04-27
كل ما تحتاجين معرفته قبل حقن البوتوكس.. للحدِّ من التعرق
14:30 | 2022-04-27
هيفاء وهبي في أحدث إطلالة رمضانية.. شاهدوا كيف بدت
14:00 | 2022-04-27
شام الذهبي تحتفل بذكرى زواجها.. وتشكر تامر حسني
09:12 | 2022-04-27
ياسمين صبري تستعرض منزلها الفخم.. إفطار مميز في الحديقة (صور)
08:00 | 2022-04-27
مايا دياب بتصريحات نارية: عشت المساكنة.. وهكذا ردت على اتهامها بـ "الزنى"! (فيديو)
05:00 | 2022-04-27
فنانة لبنانية شهيرة تكشف عن عقدتها من الزواج: "أهرب عندما أصل للمرحلة الجدية من التحضيرات"
فيديو
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-27
27/04/2022 23:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
Lebanon 24
للمرة الأولى.. فيديو يظهر مقتل المصوّرة على يد أليك بالدوين برصاص مسدسه
08:00 | 2022-04-27
27/04/2022 23:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بتغيّر ملامح وجهها بالكامل.. والجمهور: "ما عرفناها" (فيديو)
04:00 | 2022-04-27
27/04/2022 23:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact