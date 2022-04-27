4 خطوات لترطيب مضاعف لبشرتكِ في عيد الفطر

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مع ارتفاع درجات الحرارة، تتعرض بشرتك للكثير من الإجهاد من حرارة الشمس المباشرة وزيادة التعرق وغيرها من عوامل الجو المرتبطة بأجواء الصيف التي تؤذي بشرتك – فكيف تستمتعين بعيد الفطر الذي يحلّ علينا في هذا الوقت الصيفي من العام، وبجمال ونضارة بشرتك في الآن نفسه؟نأتيك اليوم بنصائح خبراء الجمال لكي تضاعفي من ترطيب بشرتك وإشراقتها بخطوات سهلة وذكية:التقشير ضرورة: بحسب طبيعة بشرتك، ولكن يمكنك الاستفادة من التقشير الخفيف بشكل يومي، وذلك لكي تتخلصي من طبقة الخلايا الميتة التي تطفئ نضارة وتألق بشرتك، وتمنع بشرتك من امتصاص المستحضرات المرطبة بشكل كامل.التنظيف الجيد: انتقي نوع منظف مناسب لبشرتك، يخلصك من أي دهون زائدة، لكي تبرزي نضارة وتألق بشرتك الطبيعيين، وتتخلصي من أي عوالق وشوائب على بشرتك من عوامل الجو.الترطيب المناسب لنوع بشرتك: هل تعرفين أن السمن (المسلي) يستخدم في علاجات الأيوريفيدا لترطيب البشرة عالية الجفاف؟ فبداية من أي عناصر طبيعية يمكنك استخدامها لبشرتك (إن كانت بشرتك لا تميل لتكوين البثور وحب الشباب) وحتى المستحضرات المصنعة، المهم، ألا تتجاهلي هذه الخطوة ظنًا منك أنها غير مطلوبة في الصيف.السيرم (المصل) خطوة مفيدة: خاصة لو تستعملين مصل فيتامين C فهو ذو تأثير كبير على ترطيب البشرةوتقليل أضرار أشعة الشمس من عمق طبقات الجلد، ويساعدك على الحصول على بشرة مشرقة ونضرة بشكل طبيعي.