ياسمين صبري تستعرض منزلها الفخم.. إفطار مميز في الحديقة (صور)

بعد ساعات قليلة من مشاركة الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها وجمهورها الأجواء الرمضانية، من داخل حديقة منزلها الفخم، وأحدثت ضجة كبيرة من خلالها، عادت لتثير الجدل مرة أخرى.



ونشرت ياسمين، عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستغرام"، صورة أثناء قراءتها للقرآن الكريم في شرفة منزلها، بالإضافة إلى مقطع فيديو للقط الخاص بها، وتظهر فيه حديقة المنزل والشرفة بالكامل، ما أثار جدلاً حول تعمدها الكشف عن جمال منزلها، الذي شبهوه بـ"الجنة على الأرض".

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وقد شاركت ياسمين، وزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، متابعيهما أجواء عزيمة رمضانية، أقاماها في منزلهما الفخم وبالتحديد داخل الحديقة، حيث نشر كل منهما صوراً على حسابه بـ"إنستغرام"، لتوثيق جانب من العزومة، التي طغت عليها الفخامة والأناقة، من خلال المائدة الكبيرة المزينة بالإكسسوارات الرمضانية والفوانيس.





وبدت ياسمين في الصورة طبيعية وغير متكلفة كعادتها، حيث اكتفت بارتداء قميص باللون الأبيض، ونسقت معه مجوهراتها، بينما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياج النيود الناعم الذي يبرز جمالها الطبيعي، وقد تفاعل معها الكثير من الأصدقاء والمتابعين.





من جهته، نشر رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة زوج الفنانة المصرية، صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، التقطها من أمام مائدة الإفطار في منزله، وبدا بأناقة تامة.





الجدير بالذكر أن هذا الظهور يعد الأول للثنائي بعد فترة من تداول أخبار حول انفصالهما، لذا يبدو أنهما أرادا نفي الشائعات من داخل منزلهما وفي عزومة رمضانية، للتعبير عن الأجواء الجميلة التي يعيشانها، وقد نالت منشورات ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي أشاد بالزينة الفخمة في الإفطار الرمضاني داخل منزلهما.