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المرأة

تأكل "القطايف"... صورة نادرة للشحرورة صباح في رمضان!

Lebanon 24
28-04-2022 | 05:00
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نشرت صفحة فضائية ماسبيرو زمان، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، صورة نادرة للفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وهي ممسكة بطبق قطايف رمضان، وتأكل واحدة منها وهي تضحك.
 
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المصدر: المصري اليوم
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