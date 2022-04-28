تأكل "القطايف"... صورة نادرة للشحرورة صباح في رمضان!

نشرت صفحة فضائية ماسبيرو زمان، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، صورة نادرة للفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وهي ممسكة بطبق قطايف رمضان، وتأكل واحدة منها وهي تضحك.

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