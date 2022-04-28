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المرأة
تأكل "القطايف"... صورة نادرة للشحرورة صباح في رمضان!
Lebanon 24
28-04-2022
|
05:00
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نشرت صفحة فضائية ماسبيرو زمان، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، صورة نادرة للفنانة اللبنانية الراحلة صباح، وهي ممسكة بطبق قطايف رمضان، وتأكل واحدة منها وهي تضحك.
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المصدر: المصري اليوم
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