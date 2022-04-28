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المرأة

العيد فرصة ثمينة لتعزيز علاقتك بزوجك

Lebanon 24
28-04-2022 | 11:00
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مع حلول عيد الفطر المبارك، تنتهي الأجواء الرمضانية المليئة بالمهام والإجهاد الذي يجعلكِ مشغولة ويصيبك أنتِ وزوجك بالتوتر، قد تشعرين بأنكِ ابتعدتِ عن زوجك بعض الشيء خلال شهر رمضان، لذا استغلي فرصة إجازة العيد، وأجواءه المبهجة الحميمية، واعملي على تعزيز علاقتك بزوجك في هذه الأيام المباركة.
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تابعي القراءة لتحصلي على نصائح تساعدك على تعزيز علاقتك بزوجك في عيد الفطر المبارك.
 
1- اهتمي بنفسك
الاهتمام بنفسك أولى خطوات التقرب إلى زوجك، فالزوج يميل إلى زوجته الجميلة التي تهتم بجمالها ومظهرها.
استغلي خصومات العيد وتسوّقي منتجات العناية بالبشرة والشعر، وبعض الملابس الناعمة الأنيقة، ولا تنسي شراء عطرك الذي يحبه زوجك.
 
2- انشئي أجواء رومانسية في البيت
المنزل الهادئ المرتب النظيف، يشعر زوجك بالراحة والحميمية، لذا اهتمي بنظافة منزلك، واجعليه هادئاً، وانثري به بعض اللمسات الرومانسية، مثل تعطير المنزل، وإضاءة الشموع، وتشغيل موسيقى هادئة.
 
3- أعدي وليمة خاصة
أعدي وجبة رومانسية خاصة لكِ ولزوجك فقط، واحرصي على أن تكون أصناف الطعام مفضلة له، ويُفضل أن تشمل المأكولات البحرية والأطعمة التي تعزز الرغبة الجنسية.
 
4- تحلي باللطف والابتسامة الرقيقة
كوني لطيفة مع زوجك، تجاهلي ما يمكن أن يثير الجدل بينكما، وتحلي بابتسامة رقيقة، ولا تبخلي عليه بالكلمات الرقيقة، اعتبري العيد فرصة لتجديد مشاعركما، وصرحي له بمشاعرك نحوه مثلما كنتِ تفعلين في بداية زواجكما.
 
5- قابلي عائلة زوجك بكرم وتقدير
عائلة زوجك مفتاح قلبه، لذا استغلي العيد وادعيهم لزيارتكم، وأعدي لهم وليمة عامرة بأصناف الطعام الشهي، واحرصي على حسن استقبالهم ومعاملتهم بإحسان وتقدير، سوف يستحسن زوجك تصرفاتك ويزداد حبه لكِ لأنكِ تقدرين أفراد عائلته وتحبينهم وتحسنين معاملتهم.
المصدر: نواعم
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