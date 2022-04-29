جيسي عبدو ترفض إجراء فحص الحمل... وتتصدّر "التراند"! (فيديو)

"هيدي كانت نتيجة اللعب مع جلال" بهذه الكلمات علقت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو على المشهد الذي جمعها مع عبد المنعم عمايري الذي يؤدي شخصية "جلال" في مسلسل "ظل".

ويظهر المقطع الذي نشرته جيسي قيام جلال بالصراخ عليها وصفعها حاملاً معه فحصاً منزلياً لاختبار الحمل ويطالبها بإجرائه على وجه السرعة لمعرفة النتيجة.

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وترد جيسي على طلبه بأن هذا الاختبار ليس للحمل، وانما له هو، وانه كشفه على حقيقته، رافضةً اجرائه، لينهال عليها بمزيد من الصفعات والضرب، قبل أن تطرده من منزلها، وتبدأ بالتعبير عن ندمها لعدم استماعها لنصائح الآخرين بعدم إقامة علاقة مع جلال.

وقد أثار هذا المشهد عدداً كبيراً من الجمهور ومتابعي المسلسل الذين انهالوا بالمديح على جيسي عبدو، واصفين أداءها بالاحترافي والمقنع بشكل كبير، كما عبر آخرون عن تفاجئهم بالمستوى العالي جداً الذي قدمته، وقدرتها على إيصال مشاعرها مباشرة إلى الجمهور، وأنهم فعلاً صدقوا إحساسها ودموعها، رغم أنهم اعتادوا عليها قبل ذلك في أدوار كوميدية كثيرة.

(زهرة الخليج)