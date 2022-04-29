ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)

تشارك الممثلة سارة ابي كنعان في برنامج "حديث البلد" الذي سيعرض مساء اليوم الجمعة على شاشة الـ MTV .

وتم تداول فيديو لسارة وهي تتوجه إلى استديو التصوير للمشاركة في الحلقة.

ولفت المتابعون إطلالة سارة حيث ارتدت جاكيت بلايزر وبنطال باللون الأخضر و"كروب توب" قصيرة جدا تحت الجاكيت جعلتها تبدو وكأنها لا ترتدي شيئا .

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وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلا: "كأنها ناسيه تلبس بلوزة تحت الجاكيت"، وسأل آخر: وين البلوزة؟".