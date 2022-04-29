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المرأة

5 أفكار للاحتفال بعيد الفطر مع زوجك

Lebanon 24
29-04-2022 | 11:00
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عيد الفطر المبارك فرصة لتعزيز الرومانسية والتقرّب إلى زوجك، وهناك الكثير من الأفكار الرومانسية التي يمكنكِ استخدامها للاحتفال معه بعيد الفطر، وقضاء وقت خاص دافئ معاً في أيام العيد المبهجة.
 
1- أعدّي مائدة عامرة بأصناف الطعام المفضل لدى زوجك
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عيد الفطر احتفال بانتهاء الصيام، لذا فالطعام فكرة مثالية للاحتفال به. أعدي لزوجك مائدة عامرة بأصناف الطعام التي يفضلها، ولا تنسي حلويات العيد والمخبوزات المرتبطة بهذه المناسبة المبهجة.
 
2- اختاري فيلماً رومانسياً
مشاهدة فيلم معاً من أكثر الأنشطة حميمية ولطف التي تساعدكِ على قضاء وقت لطيف مع زوجك.
اختاري فيلماً رومانسياً لمشاهدته مع زوجك في المنزل، أو احجزي تذكرتي سينما واذهبا معاً للسينما، واستمتعا بوقت لطيف معاً.
 
3- جلسة مساج
قدمي لزوجك وقتاً خاصاً من التدليل عبر جلسة مساج بالزيوت العطرية التي تساعدكما على الاسترخاء، وتسهم في قضاء وقت ممتع معاً.
 
4- سهرة ممتعة في الخارج
الخروج مع زوجك بمفردكما فكرة مناسبة للاحتفال بعيد الفطر. احجزي مكاناً فاخراً أو متميزاً في علاقتكما، واذهبي مع زوجك للاحتفال بالعيد.
كذلك يمكنكما الذهاب في تمشية طويلة بمفردكما، وتقضيان وقتاً ممتعاً في الحديث الخاص والمشي معاً.
أو اذهبا إلى مكان جديد لم تذهبا إليه من قبل، واحتفلا بالعيد بينما تقومان بمغامرة لاستكشاف هذا المكان الجديد.
 
5- اهتمي بالعلاقة الحميمة
احتفال الزوجين لا يكتمل بدون العلاقة الخاصة التي تجمعهما وتكلل قصة حبهما، لذا اهتمي بالاستعداد للعلاقة الحميمة، مثل الاهتمام بمظهرك وجمالك، وتهيئة المنزل ليصبح مكاناً يشع بالرومانسية ويتميز بالخصوصية التي تشعركما بالدلال والقرب والحميمية.
 
المصدر: نواعم
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