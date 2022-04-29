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المرأة

ديمة بياعة عن بعض أصدقائها: "رائحة النفاق تكاد تخنقني".. من قصدت؟

Lebanon 24
29-04-2022 | 14:00
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أثارت الفنانة السورية ديمة بياعة قلق متابعيها حول تعرضها لغدر أح المقربين منها، بعد تصريحها الأخير في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت بياعة: "رائحة النفاق تكاد تخنقني في هذا المجتمع، الله يبعدهم عني وعن أولادي وزوجي وأهلي، عنجد هالسنة كشفت كتير ناس كنا مفكرينهم لسنين اصحاب واخوات بس للأسف طلعوا منافقين و كذابين ما بقول غير الحمدالله على كل شي وحسبي الله ونعم الوكيل".
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المصدر: لها
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