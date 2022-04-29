منى زكي تسخر من زيادة وزنها في رمضان (صورة)

سخرت الفنانة منى زكي من زيادة وزنها في رمضان، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لإنسان بدين برأس غزال، وعلّقت عليها بكلمات طريفة: "الغزالة زايدة أوي جداً".

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