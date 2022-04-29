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المرأة

منى زكي تسخر من زيادة وزنها في رمضان (صورة)

Lebanon 24
29-04-2022 | 16:00
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سخرت الفنانة منى زكي من زيادة وزنها في رمضان، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لإنسان بدين برأس غزال، وعلّقت عليها بكلمات طريفة: "الغزالة زايدة أوي جداً".
 
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وكانت منى زكي قد تصدّرت موقع البحث "غوغل" بعد تصريحات الفنان مصطفى شعبان، في برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الاعلامية أسما إبراهيم على "قناة القاهرة والناس"، عن زعله من صديقته الفنانة منى زكي بسبب تصريحاتها السابقة عن فيلم "أحلام عمرنا"، قائلاً: "زعلت من تصريحات منى زكي لما قالت أسوأ أعمالها فيلم "أحلام عمرنا" معايا، وأنا معتبتهاش بعدها وهي قالت كده زمان أيام الفيلم ومفيش أبداً حاجة نختلف فيها غير فنيا".

المصدر: لها
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