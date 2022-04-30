فنانة تركية شهيرة تتزوج للمرة السابعة بعمر الـ60.. العريس يصغرها بـ25 عامًا! (صور)

أعلنت الفنانة التركية سيدا سايان 60 عامًا زواجها من حبيبها الفنان التركي شاغلار أوكتن في حفل زفاف بسيط .

وشارك في حفل الزفاف عدد قليل من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين حيث كان من المقرر إقامته في عاصمة جمهورية التشيك براغ لكنه أقيم في إسطنبول .

ولم يحضر حفل زفاف الثنائي إبن الفنانة، أوغولكان إنجين، ووالدتها المريضة، وعائلة زوجها بسبب تواجدهم في مدينة ميرسين .

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ويعتبر هذا الزواج السابع لسيدا سايان في حياتها .

ونشرت سايان صورًا من حفل زفافها البسيط عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت ملكة بفستانها الأبيض رغم كبر سنها .