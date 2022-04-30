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المرأة

فنانة تركية شهيرة تتزوج للمرة السابعة بعمر الـ60.. العريس يصغرها بـ25 عامًا! (صور)

Lebanon 24
30-04-2022 | 08:00
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أعلنت الفنانة التركية سيدا سايان 60 عامًا زواجها من حبيبها الفنان التركي شاغلار أوكتن في حفل زفاف بسيط .

 

وشارك في حفل الزفاف عدد قليل من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين حيث كان من المقرر إقامته في عاصمة جمهورية التشيك براغ لكنه أقيم في إسطنبول .

 

ولم يحضر حفل زفاف الثنائي إبن الفنانة، أوغولكان إنجين، ووالدتها المريضة، وعائلة زوجها بسبب تواجدهم في مدينة ميرسين .

 

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ويعتبر هذا الزواج السابع لسيدا سايان في حياتها .

 

ونشرت سايان صورًا من حفل زفافها البسيط  عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت ملكة بفستانها الأبيض رغم كبر سنها .

 
المصدر: تركيا الآن
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