صورة قديمة لملكة جمال الكون جورجينا رزق تنتشر.. شاهدوا جمالها

انتشرت صورة قديمة لملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت جورجينا وهي ترتدي تاج ملكة جمال لبنان على غلاف مجلة "الشبكة" وبدت بغاية الجمال.

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A post shared by Lebanese Fashion History 🇱🇧 (@lebanesefashionhistory)





ولا تزال جورجينا تحافظ على جمالها على الرغم من مرور السنوات.

وجورجينا رزق هي اللبنانية والعربية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال الكون.

جورجينا من مواليد 3 كانون الثاني 1953، انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1970 وشاركت في مسابقة ملكة جمال الكون عام 1971 في ميامي وتمكنت من الفوز باللقب.