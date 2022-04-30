Advertisement

المرأة

صورة قديمة لملكة جمال الكون جورجينا رزق تنتشر.. شاهدوا جمالها

Lebanon 24
30-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-947393-637868937638006989.jpeg
Doc-P-947393-637868937638006989.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشرت صورة قديمة لملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وظهرت جورجينا وهي ترتدي تاج ملكة جمال لبنان على غلاف مجلة "الشبكة" وبدت بغاية الجمال.

Advertisement

A post shared by Lebanese Fashion History 🇱🇧 (@lebanesefashionhistory)


 
 

ولا تزال جورجينا تحافظ على جمالها على الرغم من مرور السنوات.

 

وجورجينا رزق هي اللبنانية والعربية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال الكون.

 

جورجينا من مواليد 3 كانون الثاني 1953، انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1970 وشاركت في مسابقة ملكة جمال الكون عام 1971 في ميامي وتمكنت من الفوز باللقب.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2022-04-30
03:00 | 2022-04-30
02:00 | 2022-04-30
23:30 | 2022-04-29
16:00 | 2022-04-29
14:00 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website