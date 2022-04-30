رولا شامية تخطف الأنظار بجمبسوت أبيض.. والجمهور يتغزل بها: "موديلك وألوانك" (صور)

نشرت الممثلة رولا شامية صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي تتسلم إحدى الجوائز التكريمية .

وخطفت رولا الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت "جمبسوت" باللون الأبيض يتميز بالريش على الأكتاف.

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وأثنى المتابعون على إطلالة رولا، مشيرين إلى انها بدت جميلة وأنيقة، ومؤكدين انها تستحق التكريم، وعلق عدد منهم بالقول: "موديلك وألوانك" وهي الجملة التي ترددها رولا باستمرار.