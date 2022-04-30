تألقي بالملابس الرياضية على طريقة نسرين طافش

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تحرص الفنانة السورية، نسرين طافش، على مشاركة جمهورها لحظات الحماس والنشاط من الصالات الرياضية، وتطل عليهم بإطلالات رياضية عصرية وأنيقة.إذا كنتِ من المترددات على الصالات الرياضية، وتفضلين أزياء الجيم، فسوف نرصد أبرز وأجمل إطلالات نسرين طافش الرياضية، لتقتبسي منها الأنسب لكِ.إطلالة باللون الأسودتحافظ الفنانة نسرين طافش على لياقتها ورشاقتها من خلال ممارسة الرياضة، وتشجع جمهورها أيضاً على تقليدها للاهتمام بصحتهم.وفي إحدى جلسات التمرين، أطلت نسرين على متابعيها بأزياء رياضية سوداء اللون، حيث نسقت تيشيرت بصيحة "الكروب توب" مع بنطال رياضي وحذاء بنفس اللون.وعلقت الفنانة السورية على الصور، قائلة: "سر النجاح يكمن في الاستمرارية والالتزام بما تفعله والمواظبة عليه، لا تتوقف أبداً عن فعل ما يبهجك ويجعلك أقوى، عن فعل ما يجعلك في سلام".