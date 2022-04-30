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المرأة
تألقي بالملابس الرياضية على طريقة نسرين طافش
Lebanon 24
30-04-2022
|
14:00
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تحرص الفنانة السورية، نسرين طافش، على مشاركة جمهورها لحظات الحماس والنشاط من الصالات الرياضية، وتطل عليهم بإطلالات رياضية عصرية وأنيقة.
إذا كنتِ من المترددات على الصالات الرياضية، وتفضلين أزياء الجيم، فسوف نرصد أبرز وأجمل إطلالات نسرين طافش الرياضية، لتقتبسي منها الأنسب لكِ.
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إطلالة باللون الأسود
تحافظ الفنانة نسرين طافش على لياقتها ورشاقتها من خلال ممارسة الرياضة، وتشجع جمهورها أيضاً على تقليدها للاهتمام بصحتهم.
وفي إحدى جلسات التمرين، أطلت نسرين على متابعيها بأزياء رياضية سوداء اللون، حيث نسقت تيشيرت بصيحة "الكروب توب" مع بنطال رياضي وحذاء بنفس اللون.
وعلقت الفنانة السورية على الصور، قائلة: "سر النجاح يكمن في الاستمرارية والالتزام بما تفعله والمواظبة عليه، لا تتوقف أبداً عن فعل ما يبهجك ويجعلك أقوى، عن فعل ما يجعلك في سلام".
إطلالة حيوية
تمارس نسرين طافش التمارين الرياضية في أي مكان للحفاظ على رشاقتها ولياقتها، فقد ظهرت بإطلالة حيوية أثناء ممارستها لتمارين اليوغا على حمام السباحة، ومن خلفها بحر جزر المالديف.
ونسقت نسرين توب باللون الأبيض مع بنطال باللون الوردي الفاتح، وجمعت شعرها في تسريحة الكعكة المنخفضة لتتمكن من ممارسة التمارين الرياضية.
إطلالة الفروسية
نسرين طافش من الفنانات اللواتي يمارسن الكثير من التمارين الرياضية، وقد نشرت صوراً لها أثناء ممارسة الفروسية، وهي ترتدي أزياء الخيالة من بنطال باللون البيج، ونسقت معه تيشيرت باللون الأبيض، وانتعلت بوت برقية عالية مصنوعاً من الجلد الأسود.
المصدر: زهرة
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