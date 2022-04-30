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المرأة

نجمات اخترن إبعاد حياتهن الزوجية عن الأضواء

Lebanon 24
30-04-2022 | 16:00
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بسبب شهرتهن وحياتهن التي تحت دائرة الضوء دائماً، تحاول الفنانات إيجاد طرق لبقاء أسرهن وأزواجهن بعيداً عن أضواء الشهرة وأعين الإعلام والصحافة، ومنهن من فرضن السرية على زواجهن من الأساس ولا يكشفن عنه علناً.
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 إليكم نجمات أخفين أزواجهن وأسرهن عن العيون: 
   
هند صبري
رغم زواجها منذ أكثر من 14 عاماً، إلا أن الفنانة التونسية هند صبري لم تكشف عن وجه بناتها حتى الآن، ولم يتمكن أحد من تسريب صور لهن نظراً لفرضها سرية تامة على حياتها الشخصية، وكذلك زوجها رجل الأعمال أحمد الشريف الذي لم يظهر معها في مناسبة عامة سوى منذ عامين فقط.
   

ياسمين عبدالعزيز
مؤخراً أصبحت حياة الفنانة ياسمين عبدالعزيز أكثر شيوعاً لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خلال السنوات الماضية، كانت حياتها الأسرية محاطة بالسرية والغموض، وحتى الآن لم تظهر صور لابنتها ياسمين وابنها سيف.


 منى زكي
رغم زواجها من فنان شهير، إلا أن حياة النجمة منى زكي الأسرية بعيدة تماماً عن الأضواء، ولم تنشر أي صور لأبنائهما الـ 3 طوال السنوات الماضية، حتى قررت ابنتهما "لي لي" الظهور عبر إنستغرام وتيك توك للترويج لمشروعها  الخاص.

   
يسرا اللوزي 
الفنانة يسرا اللوزي هي الأخرى أخفت زوجها عن العيون لسنوات طويلة، حتى أنها احتفلت بزفافها من دون حضور وسائل الإعلام لإبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء.
   
كارمن بصيبص 
تعد الممثلة اللبنانية الشابة كارمن بصيبص من النجمات اللواتي رفضن الإفصاح عن هوية زوجها وقررت أن تبقي حياتها الزوجية والشخصية بعيدة عن الأضواء.
   

ميريام فارس 
لفترة طويلة أخفت الفنانة ميريام فارس صورة زوجها عن العيون حتى صور حفل زفافها وما زالت حتى اليوم تتعمد إخفاء وجهه في الكثير من الصور وتبرر تصرفها هذا بأن زوجها لا يحب الظهور على الإعلام. 
المصدر: زهرة
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