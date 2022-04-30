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المرأة

نوعان من الطحين لتحضير أفضل الأقنعة المضادة للتجاعيد

Lebanon 24
30-04-2022 | 23:00
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يُشكّل الطحين مكوناً أساسياً في نظامنا الغذائي الحديث بفضل تنوّع الحبوب المُستعملة في تحضيره من قمح، وذرة، وأرز، وشوفان...وقد استطاع أن يحجز مكاناً له في المجال التجميلي وتحديداً بالنسبة لنساء الشرق الأقصى اللواتي اعتمدن على إدراج طحين الأرز في روتين العناية بالبشرة نظراً لمفعوله المُجدّد والمُحافظ على شبابها.
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إذا كان البعض يلجأ إلى العلاجات التجميليّة المتطوّرة التي تعتمد على إجراءات طبيّة لمحاربة التجاعيد، فإن البعض الآخر يبحث في العلاجات الطبيعيّة عن حلول تحافظ على الشباب لأطول فترة ممكنة وتؤخر ظهور علامات التقدّم في السن. وأحد هذه الحلول قناعاً سهل التحضير وفعّال جداً في مجال الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها أما مكوّنه الأساسي فهو "الطحين".
لتحضير هذا القناع يكفي إضافة ملعقتين كبيرتين من طحين الأرز وملعقة كبيرة من طحين الذرة إلى كوب من الماء الساخن جداً مع التحريك المستمر للحصول على خليط متجانس يُترك جانباً ليبرد نهائياً قبل أن يُصبح جاهزاً للتطبيق على الوجه. يُمكن استعمال هذا القناع عدة مرات أسبوعياً وهو يُطبّق لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء الدافئ. يُنصح باستعماله صباحاً لتحافظ البشرة على نضارتها ونعومتها طوال اليوم.
- سرّ فعاليته:
ترتبط فعالية هذا القناع باحتوائه على نوعين من الطحين: طحين الأرز الذي يُستعمل منذ آلاف السنين في الأقنعة التجميليّة بعد أن أثبت قدرته على تنعيم البشرة. فهو يُقشّرها، ويُرطّبها كما يُزيل خطوطها ويلعب دوراً مهماً في تعزيز إنتاج الكولاجين والوقاية من الشيخوخة المبكرة بفضل احتوائه على مادة السكوالين وعلى حمض اللينويك. أما النشا الموجود في طحين الأرز فغني بالفيتامينB3 مما يساعد على تنظيف البشرة وضبط إفرازاتها الزهميّة بالإضافة إلى تهدئة أي تحسّس ممكن أن تعاني منه.

أما بالنسبة لطحين الذرة فما زالت فوائده التجميليّة مجهولة بالنسبة للكثيرين، فهو يتمتع بخصائص قابضة للمسام وقدرة على تمليس خطوط البشرة وتجاعيدها مما يجعل منه حليفاً مثالياً للعناية بالبشرة. يُضفي طحين الذرة لمسة من الإشراق على البشرة ويؤمن لها الحماية بفضل ما يتمتع به من خصائص مضادة للأكسدة وحامية من الجذيرات الحرة، كما أنه غنيّ بالفيتامينB الذي يساعد على تجديد الخلايا والتآم الندبات بالإضافة إلى تعزيز ليونة البشرة أما غناه بالفيتامينA والبيتاكاروتين فيُعزّز مفعوله المضاد للأكسدة مما يؤخّر شيخوخة البشرة ويُحافظ على شبابها.

فوائد طحين الذرة تتمثل أيضاً في أنه يُساهم في تبييض لون البشرة وتفتيح البقع الداكنة، كما يشدّ الجلد ويُعالج الندبات وآثار الحبوب والبثور. لتعزيز مفعول طحين الذرة يمكن خلطه مع بضع قطرات من زيت اللوز الحلو، القليل من الحليب السائل، أو القليل من العسل.
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