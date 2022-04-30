نوعان من الطحين لتحضير أفضل الأقنعة المضادة للتجاعيد

يُشكّل الطحين مكوناً أساسياً في نظامنا الغذائي الحديث بفضل تنوّع الحبوب المُستعملة في تحضيره من قمح، وذرة، وأرز، وشوفان...وقد استطاع أن يحجز مكاناً له في المجال التجميلي وتحديداً بالنسبة لنساء الشرق الأقصى اللواتي اعتمدن على إدراج طحين الأرز في روتين العناية بالبشرة نظراً لمفعوله المُجدّد والمُحافظ على شبابها.

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إذا كان البعض يلجأ إلى العلاجات التجميليّة المتطوّرة التي تعتمد على إجراءات طبيّة لمحاربة التجاعيد، فإن البعض الآخر يبحث في العلاجات الطبيعيّة عن حلول تحافظ على الشباب لأطول فترة ممكنة وتؤخر ظهور علامات التقدّم في السن. وأحد هذه الحلول قناعاً سهل التحضير وفعّال جداً في مجال الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها أما مكوّنه الأساسي فهو "الطحين".

لتحضير هذا القناع يكفي إضافة ملعقتين كبيرتين من طحين الأرز وملعقة كبيرة من طحين الذرة إلى كوب من الماء الساخن جداً مع التحريك المستمر للحصول على خليط متجانس يُترك جانباً ليبرد نهائياً قبل أن يُصبح جاهزاً للتطبيق على الوجه. يُمكن استعمال هذا القناع عدة مرات أسبوعياً وهو يُطبّق لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء الدافئ. يُنصح باستعماله صباحاً لتحافظ البشرة على نضارتها ونعومتها طوال اليوم.