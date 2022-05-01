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المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تخطف الانظار بإطلالتها المثيرة مع حبيبها الوسيم... ظهرت بـ"كروب توب" وتنورة قصيرة! (صورة)

Lebanon 24
01-05-2022 | 02:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، بـ"كروب توب" أسود، وتنورة قصيرة، بينما كان حبيبها إلى جانبها.
 
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ساندرا رزق

كروب توب

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