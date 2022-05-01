ملكة جمال لبنان السابقة تخطف الانظار بإطلالتها المثيرة مع حبيبها الوسيم... ظهرت بـ"كروب توب" وتنورة قصيرة! (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، بـ"كروب توب" أسود، وتنورة قصيرة، بينما كان حبيبها إلى جانبها.

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