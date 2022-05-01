منى أبو حمزة تنشر صورة لخطيبة شقيقها الاعلاميّة الشهيرة... وتُعلّق: "كنّتنا"

نشرت الاعلاميّة ومقدّمة البرامج منى أبو حمزة، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لخطيبة شقيقها، الاعلاميّة في قناة الـ"ال بي سي" رنيم بو خزام. وعلّقت منى على الصورة قائلة "كنّتنا".

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