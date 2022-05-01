شيرين عبد الوهاب تكشف عن أسرارها الشخصية... ما هي نقاط ضعفها؟

فتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خزانة أسرارها في حوار مفتوح مع جمهورها أجابت خلاله على أسئلتهم، وذك من خلال فقرة للرد على جميع الأسئلة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".وردت شيرين على سؤال أحد متابعيها حول نقاط ضعفها، قائلة: الأطفال والمسنين. وبسؤالها عما إذا كانت قد تعرفت على أحد متابعيها وأصبح صديقًا لها، أشارت إلى أنها بالفعل تعرفت على متابع وأصبحا أصدقاء، وأشارت له في إجابتها.وعن أول مرة صعدت على المسرح، أجابت أنها كانت بعمر 13 عامًا. وبسؤال أحد متابعيها حول أكثر شيء تعلمته من مهنتها، قالت إنها تعلمت عدم الاعتماد على النجاح، مؤكدة حرصها على عدم التقصير في عملها والاجتهاد والمعافرة.أما عن أفضل مصمم أزياء لها، فقالت: ماعنديش حد مفضل وكل واحد عنده ميزة، وبشجع مصممينا العرب اللي وصلوا للعالمية.وعن أفضل مطرب تود عمل دويتو معه، قالت إنها تتمنى التعاون مع مغنية البوب العالمية سيلين ديون.كما صرحت بأنها ترغب في أن تتأسف لنفسها على تأثرها بكل شيء يحدث حولها، وأشارت إلى أن طموحها ليس له حدود ولا سقف، وأنها تحب الراب لأنه مختلف.وردت شيرين على سؤال إذا كانت ستقدم أغاني في العيد أم لا، مؤكدة أنها تستعد لتقديم مجموعة أغاني بعد عيد الفطر المبارك.

وردًا على سؤال ما أكثر شيء يمكن أن يجعلها تبتعد لفترة كبيرة، قالت: لما أكون عاملة شغل كويس بكافئ نفسي وأخد إجازة طويلة.وعن رأيها كيف للشخص أن يحب نفسه، قالت: بحب نفسي لما أبص لكل النعم الكثيرة اللي ربنا أدهالي فلما أشوف النعم دي هحب نفسي وأحافظ عليها.وأكدت شيرين أنها لو امتلكت عصا سحرية لغيرت أسلحة الدمار الشامل أو أي شيء يؤثر على تلوث البيئة من مصانع وغيرها، وكذلك كانت ستغير من نفسها لتكون أقل حساسية.أما عن أكثر ما يسعدها، فأجابت، أن الجو المشمس والنظر لما تزرعه في منزلها أكثر شيء يجلب لها الشعور بالسعادة والرضا.وأكدت أن أجمل ذكرى في حياتها هي ولادتها لابنتيها مريم وهنا، وحول أكثر مكان تحب السفر له في مصر، قالت إن شرم الشيخ المكان المفضل لها.وحول رأيها إذا كان الاعتراف ضعفاً أم قوة، فأكدت أنها ترى أنه منتهى القوة واحترام الذات.وكذلك كشفت شيرين معنى اسمها، بعد سؤال من أحد متابعيها، مشيرة إلى أنه يعني أنها الحلوة العذبة واللذيذة.وعن أكثر شيء أثر بها، صرحت شيرين بأن البحث عن الذات هو أكثر ما أثر بها.وتعد هذه المرة الثانية التي تخصص فيها الفنانة شيرين فقرة للإجابة على أسئلة متابعيها، حيث كشفت من قبل خلال ردها على أسئلة جمهورها، أنها لم تفكر في إجراء عمليات تجميل، وأنها لم تفكر في رجل ثان بعد انفصالها، وتؤمن بحكمة، اتقي شر من أحسنت إليه.