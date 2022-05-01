بعيدا عن البرامج السياسيّة... مذيعة الـ"أم تي في" الشهيرة بالمايوه قرب حوض السباحة! (صورة)

نشرت مذيعة الاخبار في قناة الـ"أم تي في" غريسيا أنطون، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تستمتع بأشعّة الشمس، وتلبس المايوه، بينما كانت تحتسي مشروباَ.

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