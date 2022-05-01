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المرأة
بعيدا عن البرامج السياسيّة... مذيعة الـ"أم تي في" الشهيرة بالمايوه قرب حوض السباحة! (صورة)
Lebanon 24
01-05-2022
|
01:08
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نشرت مذيعة الاخبار في قناة الـ"أم تي في" غريسيا أنطون، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تستمتع بأشعّة الشمس، وتلبس المايوه، بينما كانت تحتسي مشروباَ.
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غريسيا أنطون
مايوه
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