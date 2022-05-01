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المرأة

بطلة "باب الحارة" الممثلة السورية الشهيرة تتضامن مع أوكرانيا... شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
01-05-2022 | 03:07
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نشرت بطلة مسلسل "باب الحارة" ليليا أطرش، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها. واللافت أنّها أضافت على صورتها قلبا كبيرا، يحمل ألوان العلم الاوكراني.
 
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ليليا أطرش

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