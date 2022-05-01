بطلة "باب الحارة" الممثلة السورية الشهيرة تتضامن مع أوكرانيا... شاهدوا الصورة!

نشرت بطلة مسلسل "باب الحارة" ليليا أطرش، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها. واللافت أنّها أضافت على صورتها قلبا كبيرا، يحمل ألوان العلم الاوكراني.

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