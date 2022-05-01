ملكة جمال لبنان السابقة قرب حوض السباحة بـ"شورت" قصير جدّاً وقميص مفتوح! (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة، ساندي تابت، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي مع أصدقائها قرب حوض السباحة. وتألقت بإطلالة صيفيّة. وارتدت قميصاً مفتوحاً أبيض اللون، و"شورت" "جينز" قصير جدّاً.

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