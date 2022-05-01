Advertisement

المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة قرب حوض السباحة بـ"شورت" قصير جدّاً وقميص مفتوح! (صور)

Lebanon 24
01-05-2022 | 04:01
A-
A+
Doc-P-947748-637869999533807295.jpg
Doc-P-947748-637869999533807295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت ملكة جمال لبنان السابقة، ساندي تابت، صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي مع أصدقائها قرب حوض السباحة. وتألقت بإطلالة صيفيّة. وارتدت قميصاً مفتوحاً أبيض اللون، و"شورت" "جينز" قصير جدّاً.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش البولندي يناشد السكان عدم نشر معلومات وصور الأرتال العسكرية في الأسابيع المقبلة (العربية)
lebanon 24
01/05/2022 16:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة نوال الزغبي بماكياج أزرق... وتستعرض "التاتو" الكبير على يدها! (صورة)
lebanon 24
01/05/2022 16:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منى أبو حمزة تنشر صورة لخطيبة شقيقها الاعلاميّة الشهيرة... وتُعلّق: "كنّتنا"
lebanon 24
01/05/2022 16:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أسبوعين من خسارة ابنه الرضيع.. رونالدو ينشر أول صورة له ولطفلته الجديدة (صورة)
lebanon 24
01/05/2022 16:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24

ساندي تابت

صور

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-05-01
05:00 | 2022-05-01
03:07 | 2022-05-01
02:00 | 2022-05-01
01:08 | 2022-05-01
23:00 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website