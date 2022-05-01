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المرأة
فنانة تتحدث عن أزمتها النفسية... وبكاء زميلتها من الغيرة
Lebanon 24
01-05-2022
|
16:00
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حلت الفنانة دينا فؤاد، ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، حيث قالت إنها قابلت فناناً وفنانة لم تكشف عن هويتهما، طلبا منها أن ترشحهما لأدوار في أعمالها المقبلة، بعد النجاح الذي حققته على مدار السنوات الماضية، وخاصة عام 2021.
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وأوضحت دينا تفاصيل ذلك الموقف قائلة: "حصل مرة فنان وفنانة بدون ذكر أسماء، طلبوا مني أرشحهم في أدوار قولتلهم أنا مش منى زكي عشان أرشحكم، المكانة اللي وصلتلها متخلنيش أرشح حد لسة لأي دور".
وأشار إلى أنه توجد فنانة بكت بسبب الغيرة عندما رأتها في دور معين، قائلة: "في فنان بدون ذكر أسماء، قال لي بالحرف إن في فنانة عيطت بالدموع عشان أنا في المسلسل الفلاني، أنا عندي عقدة اللي هييجي عليا مش هسكت له، وبحاول أبطل العادة دي لأني مش باخد حق ولا باطل".
وعن فكرة اعتزال الفن، وعن الأزمات النفسية في حياتها، وحياتها الشخصية والتي تحاول قدر الإمكان أن تبعدها عن الأنظار، أكدت أنه لا يجب على الجمهور معرفة كل شيء عن حياة الفنان.
وقالت إنها تشعر بأنها سوف تعتزل مهنة التمثيل مبكراً، قائلة: "أنا حاسة إني هعتزل بدري، يعني لو وصلت للهدف بتاعي بعد سنة أو خمس سنين هكتفي وأعتزل، عايزة أوصل لمكانة معينة ومهمة بمجهودي ونضجي الفني، وأدوار في رصيدي الفني تعلم مع الجمهور، أوقات كتير بتتعرض عليَّ أدوار مبحسش إني هقدم جديد فيها، ولكني بحب أقدم أدوار متنوعة، أنا معنديش مشكلة إني لو اكتفيت هعتزل".
أما عن تعرضها لأزمات نفسية وذهابها لطبيب نفسي، فقالت: "فكرة إني تعرضت لأزمات نفسية وفكرت أروح لدكتور نفسي حصلت، ولكني عديت منها بسبب أصدقائي المقربين واللي فعلا فادوني وقدرت أعدي من المرحلة دي بسببهم، ولكني لو فعلا مريت بمشكلة نفسية واللي حواليا عاجزين عن مساعدتي هلجأ لطبيب نفسي وهقول ده عادي".
وعن حياتها الشخصية، قالت: "حياتي الشخصية خط أحمر ومش ملك للجمهور لأنه بيتفرج على دور بتقدميه يا بيحبك يا بيكرهك، في حاجات الجمهور عارفها زي إني عندي بنت، مش هخبي إني مخلفة، ولكن مش كل تفاصيل حياتي لازم الجمهور يعرفها، ومش من حق حد يتدخل فيها أو في القرار".
وتحدثت دينا فؤاد عن تعلقها الشديد بالسيدة زينب، مشيرة إلى أنها تزورها باستمرار وتطلب منها ما تريده، ومهما مرت السنين تتحقق طلباتها.
وقالت: "أنا مرتبطة بالسيدة زينب نفسياً، وبكلمها باستمرار وبزورها، ودايما بدعي باللي عايزاه ومهما مرت السنين دعواتي بتتحقق".
وروت موقفا تعرضت له أثناء الحج، قائلة: "كنت بحج ونفسي ألمس الحجر الأسود، وكان فيه ناس كتير جداً ولقيت فجأة شخص طويل وشكله غريب بيبعد الناس وبيفتحلي الطريق للحجر الأسود، وبعد ما لمست الحجر وحققت حلمي لقيت الراجل دا اختفى.
(لها)
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