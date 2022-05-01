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المرأة
أقنعة مثالية للتخلص من حب الشباب قبل عيد الفطر
Lebanon 24
01-05-2022
|
23:00
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تعتبر مشكلة حب الشباب من أكثر المشاكل المزعجة للمراهقين والبالغين، إذ يحاولون التخلص منها خاصة في المناسبات والأعياد لتبدو البشرة صافية وخالية من الشوائب، وكذلك لتكون البشرة جاهزة للمكياج من دون أي مشاكل.
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ومع إقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الفتيات على اتمام العناية بالبشرة من خلال الكريمات الطبية ومستحضرات التجميل لتنظيفها والمحافظة على رطوبتها، إضافة الى اعتماد البعض الآخر على الأقنعة الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل من مكونات بسيطة.
وللتخلص من حب الشباب قبل العيد، جربي قناع الملح الفعال لمعالجة هذه المشكلة كونه مطهر طبيعي فعّال يقلل من الزيوت في البشرة وبالتالي يتركها خالية من الزيوت الزائدة وكذلك من حب الشباب.
إما طريقة تحضيره فتتم من خلال خلط ملح البحر أو الطبخ مع الماء ومن ثم وضعه على أماكن حب الشباب لمدة 20 دقيقة ومن ثم غسله بالماء البارد.
ويمكنك أيضاً تطبيق قناع بياض البيض، وهو سهل التحضير ومثالي لعلاج حب الشباب، ويتم استخدامه من خلال دهن الوجه ببياض البيض وتركه لمدة 20 دقيقة على الوجه ومن ثم غسله جيداً بالماء الفاتر.
(لها)
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