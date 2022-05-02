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المرأة

فازت باللقب عام 2007.. ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة أنيقة وظهور نادر لزوجها الوسيم (صور)

Lebanon 24
02-05-2022 | 03:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها برفقة زوجها خلال حضورها إحدى المناسبات الاجتماعية.

 

نادين ظهرت بفستان فضي براق طويل ويتميز بفتحة عند الجانب. وقد لفت زوجها الأنظار بوسامته.

 

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A post shared by Nadine njeim-نادين نجيم (@nadinewnjeim)


 

 

 

نادين انتخبت ملكة جمال لبنان عام 2007، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في العام نفسه.

 

بعد حصولها على اللقب الجمالي دخلت نادين مجال التمثيل وشاركت في عدد من الأدوار التمثيلية، كما شاركت في تقديم البرامج وخاضت أولى تجاربها في مجال تقديم البرامج من خلال برنامج The Voice في موسمه الأول والثاني في عام 2012، وقدمت فيه فقرة مواقع التواصل الاجتماعي.

 

عام 2016 تزوجت من الشاب رمزي ديب وهي تعمل حالياً في مجال الأعمال.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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