4 نجمات اخترن إبعاد حياتهن الزوجية عن الأضواء... من هنّ؟

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بسبب شهرتهن وحياتهن التي تحت دائرة الضوء دائماً، تحاول الفنانات إيجاد طرق لبقاء أسرهن وأزواجهن بعيداً عن أضواء الشهرة وأعين الإعلام والصحافة، ومنهن من فرضن السرية على زواجهن من الأساس ولا يكشفن عنه علناً.إليكم نجمات أخفين أزواجهن وأسرهن عن العيون:ياسمين عبدالعزيزمؤخراً أصبحت حياة الفنانة ياسمين عبدالعزيز أكثر شيوعاً لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خلال السنوات الماضية، كانت حياتها الأسرية محاطة بالسرية والغموض، وحتى الآن لم تظهر صور لابنتها ياسمين وابنها سيف.منى زكيرغم زواجها من فنان شهير، إلا أن حياة النجمة منى زكي الأسرية بعيدة تماماً عن الأضواء، ولم تنشر أي صور لأبنائهما الـ 3 طوال السنوات الماضية، حتى قررت ابنتهما "لي لي" الظهور عبر إنستغرام وتيك توك للترويج لمشروعها الخاص.