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المرأة
4 نجمات اخترن إبعاد حياتهن الزوجية عن الأضواء... من هنّ؟
Lebanon 24
02-05-2022
|
08:00
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بسبب شهرتهن وحياتهن التي تحت دائرة الضوء دائماً، تحاول الفنانات إيجاد طرق لبقاء أسرهن وأزواجهن بعيداً عن أضواء الشهرة وأعين الإعلام والصحافة، ومنهن من فرضن السرية على زواجهن من الأساس ولا يكشفن عنه علناً.
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إليكم نجمات أخفين أزواجهن وأسرهن عن العيون:
ياسمين عبدالعزيز
مؤخراً أصبحت حياة الفنانة ياسمين عبدالعزيز أكثر شيوعاً لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن خلال السنوات الماضية، كانت حياتها الأسرية محاطة بالسرية والغموض، وحتى الآن لم تظهر صور لابنتها ياسمين وابنها سيف.
منى زكي
رغم زواجها من فنان شهير، إلا أن حياة النجمة منى زكي الأسرية بعيدة تماماً عن الأضواء، ولم تنشر أي صور لأبنائهما الـ 3 طوال السنوات الماضية، حتى قررت ابنتهما "لي لي" الظهور عبر إنستغرام وتيك توك للترويج لمشروعها الخاص.
كارمن بصيبص
تعد الممثلة اللبنانية الشابة كارمن بصيبص من النجمات اللواتي رفضن الإفصاح عن هوية زوجها وقررت أن تبقي حياتها الزوجية والشخصية بعيدة عن الأضواء.
ميريام فارس
لفترة طويلة أخفت الفنانة ميريام فارس صورة زوجها عن العيون حتى صور حفل زفافها وما زالت حتى اليوم تتعمد إخفاء وجهه في الكثير من الصور وتبرر تصرفها هذا بأن زوجها لا يحب الظهور على الإعلام.
(زهرة الخليج)
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